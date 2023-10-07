آخر ما كتب نجم مسرح مصر محمد بطاوي على «فيسبوك».. «دعاء ونعي»

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة نجم مسرح مصر محمد بطاوي، الذي اشتهر بخفة ظله وطلته البهية على المسرح، جعلته يأخذ مكانة سريعة في قلوب محبيه، وفوجئ الجميع بخبر وفاته، ليكون وداعه للسوشيال ميديا عبارة عن دعاء كتبه عبر حسابه على «فيسبوك».

ورحل نجم مسرح مصر محمد بطاوي، نتيجة إصابته بأزمة قلبية، وتوفى داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وكتب الشاب منذ أسابيع: «اللهم لا تفجعني في ذريتي ولا في أخلاقهم ولا في عافيتهم، ولا في دينهم ولا في خِلقتهم واحفظهم اللهم من شر النفوس وهموم الدنيا وسوء الصحبة، واجعل لهم من نصيب الدنيا أوفره وارفع قدرهم كما رفعت السموات السبع من غير عمد وقر عيني بهم فهم من أجمل نعمك علي».

لم يكن يعلم أن القدر سيختاره ليلحق بالنجم الرحل أشرف مصيلحي، الذي نعاه قبل شهر بكلمات مؤثرة، وقال: «البقاء لله وحده ربنا يرحمك يا فنان يا محترم».

سبب وفاة نجم مسرح مصر

كانت الأزمة القلبية هي السبب وراء رحيل نجم مسرح مصر، الذي مات في مقتبل العمر ولم يمر سوى وقت قصير على زواجه، وبحسب تصريحات كريم هاشم، الصديق المقرب للفنان محمد بطاوي، لـ«الوطن»، إن الأخير كان يعاني من متاعب صحية في القلب، وتم نقله لإحدى المستشفيات، فجر اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة قلبية، حيث حاول الأطباء إنعاش القلب ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، بحسب قوله.

أعراض الأزمة القلبية

كان موقع «مايو كلينك» سرد أعراض الأزمة القلبية، والتي جاءت على النحو التالي:

- الانهيار المفاجئ.

- توقف النبض.

- توقف التنفس.

- فقدان الوعي.

- شعور بعدم الراحة في الصدر.

- ضيق النفس.

- الضَّعف.

- الخفقان.

- قلة النوم.

- آلام أو عدم ارتياح في منطقة الصدر.

- خفقان القلب.

- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

- صفير مجهول السبب.

- ضيق النفس.

- فقدان الوعي أو الاقتراب من فقدان الوعي.

- الدوار أو الدوخة.

- قلة النوم.