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«الجمعيات الأهلية» يستنكر تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن المصري: محاولة تشكيك

كتب:

يسرا البسيوني
03:33 م | السبت 07 أكتوبر 2023
الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التدخل السافر في الشأن الداخلي لمصر من البرلمان الأوروبي، ومحاولة التشكيك في الإجراءات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية.

الإشراف القضائي على الانتخابات

وأكد الاتحاد العام للجمعيات، في بيان صادر عنه اليوم، أن كل الاجراءات تتم طبقا لأحكام الدستور وتحت اشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والتي تستقبل كل يوم طلبات جمعيات ومؤسسات أهليه لمتابعة العملية الانتخابية، مشددا على حرص الدولة المصرية على إجراء لانتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي كامل.

واختتم الاتحاد بيانه قائلا: «نرفض كل حملات التشكيك والتدخل في شؤون مصر».

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