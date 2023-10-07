«الاجتماعي الحر»: بيان الاتحاد الأوروبي يستهدف النيل من الدولة المصرية

رفضت المستشارة عصمت الميرغني، مؤسسة ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات المصرية، مؤكدة أن هذا البيان يعد تدخلا في الشأن المصري، كما أنه يستهدف النيل من الدولة المصرية بالأكاذيب، ويعتبر تعدي علي سيادة مصر ومليء بالمغالطات.

إشراف على انتخابات الرئاسة

وأشارت «الميرغني»، في بيان لها، اليوم، إلى أن الانتخابات الرئاسية تجري تحت إشراف قضائي كامل، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بجهود حثيثة فضلا عن أنها أجابت على كل التساؤلات وأعلنت مواعيد الانتخابات بشفافية ووضوح.

بيان البرلمان الأوروبي

وقالت «الميرغني»، إن مصر دولة ذات سيادة ولن تقبل المساس بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأن ما فعله البرلمان الأوروبي تدخل في شئون الدول وهو ضد الديمقراطية وضد إرادة ورغبات الشعوب، كما أن بيان البرلمان الأوروبي يفتقد إلى المصداقية وصحة البيانات والمعلومات وجاءت كلمات المتحدثين بخلاف الحقيقة ومبني على معلومات مغلوطة لا مصدر لها وتفتقد إلى الموضوعية والشفافية.