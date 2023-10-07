الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن قبول أوراق المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجنة تلقي طلبات الترشح قبلت الأوراق المقدمة إليها من المستشار محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وممثله القانوني، وبدأت اللجنة فحص وإحصاء نماذج التأييد، للوقوف على عددها بشكل دقيق، واستيفائها للقواعد الدستورية والقانونية.

أضافت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان، أن الممثل القانوني لطالب الترشح، قام بملء النماذج والإقرارات المطلوبة، ضمن متطلبات الترشح، كما قدم جميع الأوراق والمستندات المحددة قانونا، كما أفاد بأن بحوزته – ضمن أوراق الترشح – 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب إعمالا لحكم القانون، فضلا عن مليون و130 ألفا و 105 نماذج تأييد من المواطنين، وأن هذا الرقم تقريبي لحين إعلان الحصر الدقيق لأعداد نماذج التأييد بمعرفة الهيئة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تفحص أوراق المرشح الرئاسي

وتقوم لجنة تلقي طلبات الترشح، في الوقت الحالي، بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، كما تجري حاليا بالتوازي مع عملية حصر أعداد التأييدات المقدمة، التأكد من سلامة كل نموذج تأييد قُدم إلى الهيئة، وأن محرره مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.