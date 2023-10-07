أستاذ علاقات دولية: «طوفان الأقصى» تغير قواعد اللعبة بين إسرائيل والمقاومة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ ما حدث اليوم بعد عملية «طوفان الأقصى» هو زلزال كبير داخل إسرائيل، لأنه أدى بشكل واضح إلى تغيير قواعد اللعبة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، على اعتبار أن الأخيرة تفاجأت مثل غيرها.

المخابرات الإسرائيلية

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الأمر يكشف أن المخابرات الإسرائيلية لم تتمكن من اكتشاف هذه التحركات وهذه الإعدادات التي مثلت نقلة نوعية في تاريخ المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

مواجهة مباشرة

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أنّ النظرة بشكل عام وتطورات الأحداث في المنطقة ستختلف تمامًا بعد يوم 7 أكتوبر 2023، على اعتبار أنه في خلال العشرة أعوام السابقة كان هناك مواجهة مباشرة والتي بدأت في 2012 عندما تم اغتيال أحمد الجعبري، وبعدها استمرت المواجهات بين عام 2014 واستمرت 55 يوما ولولا المفاوض المصري في هذا التوقيت لاستمرت الحرب أكثر من هذا بكثير.