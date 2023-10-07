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محمود فوزي: الشباب من أولويات حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

كتب:

محمد أيمن سالم
05:20 م | السبت 07 أكتوبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إننا نفصل تمامًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبين المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

الحملة تستهدف جميع المحافظات

وأوضح «فوزي»، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تستهدف جميع المحافظات والخطاب موجه لجميع المصريين وخاصة الشباب من أولويات الحملة، مضيفا أن الحملة ستعلن كل أنشطتها بمنتهى الشفافية والاجتماعات العامة مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين، وسيتم التواصل معهم بأرقام معلنة عبر الصفحة الرسمية.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية عالمية، ولها انعكاسات على الجميع وهناك تضخم يجب علينا أن نواجهه، وسلاسل الإمداد والعملة تواجه مشكلة في العالم بأثره، ولدينا رؤية للمرشح الرئاسي تجاه هذه المشكلة وسيتم الإعلان عنها خاصة وأننا تجاوزنا المرحلة الصعبة.

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