وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، يرافقه مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة بالمستشفى، حيث قام بالمرور على قسم العناية المركزة للطوارئ، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، ومن استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، ومن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

كما تفقد قسم القلب المفتوح، وعناية القلب، والعناية المتوسطة، والقسطرة القلبية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، مشدداً على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرافقين، وتنظيم زيارة المرضى، نظراً لوجود عدد من المواطنين بالطرقات ومختلف الأقسام الطبية.

تفقد وحدة الأشعة المقطعية في المستشفى

كما قام الدكتور هشام مسعود بتفقد وحدة الأشعة المقطعية، وقام بمناظرة سجل التردد عليها، وناقش آليات العمل ومدى احتياج المرضى في بعض التشخيصات الطبية من إجراء الأشعة المقطعية، مؤكداً عدم إجراء مقطعية دون العرض على الطبيب الأخصائي.

كما شدد على سرعة عمل الصيانة في بعض الحوائط لوجود رطوبة بها، كما وجه مدير المستشفى بتحسين تصنيف حالات الاستقبال والطوارئ عن العيادات الخارجية، كما تفقد قسم النساء والتوليد، وقام بمراجعة سجلات الدخول ومؤشرات أداء القسم للولادات الطبيعية والقيصرية وجراحات النساء، والوقوف على مدى إتباع الإجراءات الصحيحة لإعطاء الجرعة الصفرية من تطعيم فيروس B للأطفال حديثي الولادة.

كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية الحرجة.