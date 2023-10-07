الصحة تقدم روشتة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.. احرص على شرب المياه

يشهد فصل الخريف العديد من التقلبات الجوية، وتنتشر فيه العديد من الأمراض المعدية، وأهمها الإنفلونزا الموسمية، التي تصيب كثيرين في مثل هذا الوقت من كل عام، ولذا قدمت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك»، مجموعة من النصائح للوقاية منها.

روشتة للوقاية من الإنفلونزا

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف.

- تناول كميات كبيرة من السوائل والمشروبات الدافئة.

- الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بفيتامين C.

- تغطية الأنف والفم عند العطس، أو السعال، والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها.

- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.

ونوهت الوزارة إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية، متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، وفي العديد من الصيدليات.

أعراض الإنفلونزا

وبينت «الصحة» أعراض الإنفلونزا التي إذا ظهرت على الشخص يجب عليه التوجه للطبيب فورًا، وهي كالتالي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- قشعريرة.

- سعال.

- التهاب الحلق.

- سيلان أو انسداد الأنف.

- آلام في الجسم أو العضلات.

- صداع.

- تعب وشعور بالإرهاق.

- قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال.