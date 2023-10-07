«الصحة» تحذر من وصفات الأعشاب غير المسجلة: لها مخاطر غير مباشرة

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة تحذيرية للمواطنين، بشأن العلاجات والوصفات العشبية، موضحة أن معلومة «جميع العلاجات العشبية آمنة» تعد معلومة خاطئة.

أخطاء شائعة عند استخدام العلاجات العشبية

وذكرت «الصحة» في بيان، أن استخدام العلاجات العشبية غير المسجلة، يمكن أن تشكل مخاطر صحية غير مباشرة في حالة تأخيرها أو استبدالها بعلاج تقليدي أكثر فعالية، أو في حالة تقليل فعالية الأدوية التقليدية.

وأوصت «الصحة»، بعدم تداول أي علاجات غير مسجلة وغير مصرح بتداولها بشكل رسمي، بما في ذلك الأدوية العشبية، وهذا لضمان وصول مستحضر دوائي آمن وجيد وفعال إلى مستخدميه.

مد «حملة 100 يوم صحة»

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمد حملة «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، لتقديم خدماتها لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية كافة، وهذا لتأثيرها الإيجابي في إتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.

وتستعد وزارة الصحة، لاحتفالية يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر، بمنطقة الأهرامات بالجيزة، لكون مصر خالية من فيروس سي، وهذا احتفاء لمجهود الدولة المصرية للقضاء على هذا الملف.