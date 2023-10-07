حزب التجمع: المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني حق مشروع

ندد حزب التجمع، بالممارسات العدوانية العنصرية لأجهزة الكيان الصهيوني، والاعتداءات المتكررة على الأقصى والمقدسات والإغلاقات والاقتحامات، والتدمير للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ومسلسل القتل اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني دون رادع، موضحا أن الغطرسة الإسرائيلية لا تعترف بالحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

انتصارات أكتوبر المجيدة

وتابع حزب التجمع في بيان، وفي اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، الذي أسقط أكذوبة الجيش الذي لا يقهر للأبد، جاءت العملية البطولية الشاملة للمقاومة الفلسطينية لتجدد التأكيد على حق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة طبقا للقوانين الدولية.