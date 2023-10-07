وكالة أنباء فلسطين: إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

أصيب صحفي فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، واندلعت على إثرها مواجهات، أصيب خلالها الصحفي مصعب شاور بالرصاص المعدني، وشاب آخر بشظايا الرصاص الحي، إضافة إلى العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.