بتأييد مليون و130 ألف مواطن وتزكية 424 نائباً برلمانياً.. السيسي يقدم مستندات ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار الدكتور محمود فوزى، وكيل المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى وممثله القانونى، أن السيد عبدالفتاح السيسى أجرى الكشف الطبى اليوم، وأنه قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، التى يترأسها المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة.

وتضمن ملف أوراق المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، التى قدمها «فوزى» للهيئة الوطنية للانتخابات، الحصول على 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف تأييد من المواطنين، ليتجاوز بذلك العدد المحدد قانوناً، وهو 25 ألف تأييد من 15 محافظة بحد أدنى ألف تأييد من كل محافظة.

وتم وضع التأييدات التى تسلمتها الهيئة داخل «كراتين» تحمل عنوان «تحيا مصر»، وقامت لجنة تلقى طلبات المرشحين بالهيئة الوطنية للانتخابات بفحص جميع الأوراق والمستندات التى تسلمتها من وكيل المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، حيث يتم استخدام أجهزة الماسح الضوئى فى عملية عد تأييدات المواطنين، وكذلك فى فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب.

وينص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتم توثيقها على نماذج مخصصة من قبَل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى.

كما تضمنت المستندات المقدمة من المرشح عبدالفتاح السيسى طلب ترشح على النموذج المعد من قبَل الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقاً به 13 مستنداً، هى النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب وكذلك تأييدات المواطنين بالشهر العقارى، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومى)، وشهادة ميلاده، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار من المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة من القوات المسلحة بتأديته الخدمة العسكرية، إضافة إلى إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وسداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه بكل ما يتصل به من أعمالها. كما تضمنت المستندات المقدمة من «فوزى» التقرير الطبى الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبى على «السيسى»، وإقراراً بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وقال «فوزى» إنَّ الدستور حدّد شروط الترشح للمنصب الأكبر فى البلاد، وهو منصب رئيس الجمهورية، وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح عبدالفتاح السيسى أنه بالإضافة إلى الشروط العامة مثل الجنسية والسن، هناك شرط بأنه من الضرورى الحصول على تأييدات لا تقل عن ٢٥ ألفاً من المواطنين من ١٥ محافظة على الأقل، وعلى الأقل ألف مواطن من كل محافظة، أو ٢٠ نائباً من مجلس النواب. وتابع: أقبل آلاف المواطنين على إصدار التأييدات للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، واستجابة لرغبة المواطنين فى معظم ميادين البلاد أعلن الرئيس ترشحه للانتخابات. وأشار إلى أن «السيسى» أجرى الكشف الطبى صباح أمس، علاوة على تقديم الملف الخاص بالترشح.

منسق الحملة: مرشحنا حصل على تأييد أكثر من 740 ألف سيدة و364 ألفاً من الذكور.. وأكبر شريحة عمرية كانت أقل من 35 سنة

وتابع: حصلنا على تزكية من ٤٢٤ نائباً من نواب الشعب، وقدمنا عدداً لا يقل عن مليون و١٣٠ ألف تأييد من المواطنين من جميع الفئات والأعمار والمحافظات. وشدد على أن ترشح «السيسى» جاء استجابة لرغبة المواطنين فى ميادين البلاد ومحافظاتها المختلفة، تلبية لهذه الرغبة ونداء الواجب الذى لم يتخلف عنه أبداً. وأوضح «فوزى»، خلال المؤتمر الصحفى، أنه كممثل قانونى للحملة توجه أمس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حاملاً ملف الترشح بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة وفقاً للقانون والدستور. وأضاف: حصل المرشح عبدالفتاح السيسى على تأييدات المواطنين بلغت مليوناً و130 ألفاً و105 مواطنين، منهم أكثر من 740 ألف سيدة، و٣٦٤ ألفاً من الذكور، وكانت أكبر شريحة عمرية هى من هم أقل من ٣٥ سنة، ومن سن ٣٦ من الشباب بلغت ٥١٤ الفاً. وتابع: بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب ٤٤٢، منها ٥٣ من المستقلين و٣١٧ نواباً حزبيين؛ ١٠٦ نائبات و٧٦ نائباً. وشدد «فوزى» على الفصل التام بين نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى جميع الأنشطة. وأضاف أن الحملة ستعمل على تنسيق الجهود المختلفة من الجهات الشعبية والسياسية الداعمة لترشح الرئيس السيسى للوصول إلى أفضل النتائج وتجنب التكرار.

تدشين موقع إلكترونى للإعلان عن أنشطة الحملة.. ولقاءات جماهيرية ونخبوية وجولات ميدانية فى جميع المحافظات

وقال «فوزى» إنه سيتم تدشين موقع إلكترونى يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفاً: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها فى جولات ميدانية إلى الجماهير فى كل محافظة. وأضاف أن الحملة جاهزة لاستقبال من يريد التعرف على كل ما يتعلق بشئونها، وأتعهد ألا أحجب نفسى أو أياً من فريقى من الإجابة عن أى استفسار للصحفيين والإعلاميين. وأضاف: «سنتخذ مقرات لنا فى المحافظات المختلفة، وسنتيح للراغبين الانضمام إلينا عبر قنوات محددة سنعلنها عبر الصفحات الرسمية للحملة».

وأعلن «فوزى» أن محافظة القاهرة جاءت فى المركز الأول فى المحافظات التى حرص مواطنوها على تحرير تأييدات للمرشح الرئاسى السيد عبدالفتاح السيسى. ثم جاءت الجيزة فى المركز الثانى، ثم القليوبية والإسكندرية ومطروح والغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية والبحيرة. ثم كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء والسويس وجنوب سيناء والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر. وجاءت محافظة أسوان كآخر المحافظات التى حرص مواطنوها على تحرير تأييدات للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.