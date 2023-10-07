المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي يحصل على تأييد مليون و130 ألف مواطن

قدم المستشار الدكتور محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أوراق المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت حصوله على تزكية مليون و130 ألف تأييد من المواطنين، ليتجاوز بذلك العدد المحدد قانونًا، وهو 25 ألف تأييد من 15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة.

وتقوم لجنة تلقي طلبات المرشحين بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، بفحص كل الأوراق والمستندات التي تسلمتها من وكيل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وينض القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ان يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييدا من المواطنين بـ 15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتم توثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التباعة لمصلحة الشهر العقاري.