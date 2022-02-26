رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى معجزة الإسراء والمعراج

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى معجزة الإسراء والمعراج ، تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، إلى السماوات العلا، حتى سدرة المنتهى.

«جبالي»: ذكرى مباركة ومسيرة عطرة للنبي الكريم

جاء في نص برقية التهنئة: «يطيب لى أن أهديكم فخامة رئيس الجمهورية بإسمى وبإسم أعضاء مجلس النواب، أسمى وأخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، التى يحتفى بها المسلمون فى شتى أنحاء المعمورة».

وأضاف: «تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العلا، حتى سدرة المنتهى، فرأى من آيات ربه الكبرى، تأكيداً لمسيرته العطرة فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى».

رئيس النواب: ذكرى الإسراء تعمق في نفوسنا الشعور بجلال ديننا

وأكد رئيس مجلس النواب أن تلك الذكرى العطرة تعمق فى نفوسنا الشعور بجلال ديننا السمح ونتوسم فيها معالم القدوة والمثُل، ونسأل الله العلى القدير أن يستقى شبابنا وأجيالنا القادمة من هذه الذكرى أفضل المثُل .

وأختتم المستشار الدكتور حنفى جبالي برقية التهنئة ، قائلاً : "حقيق بنا، ونحن نستقبل نسمات هذه الذكرى الدينية الجليلة أن نقر ونؤكد أن مصر المستقرة بفضل قيادتكم الحكيمة، هى فخرنا وشموخنا، وأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف على قلب رجل واحد، وبصفاء النفس وبتماسك الوحدة الوطنية التى تتوهج بالسماحة والبعد عن التعصب والشطط وتجديد الخطاب الديني، حفظ الله مصر، ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده»

وتعد رحلة الإسراء والمعراج ليست فقط معجزة ربانية، ولكن أيضا جاءت تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبق وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنها جاءت بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، وأبي طالب رضي الله عنه، اللذان أفجع موتهما قلب النبي الكريم.