«الشؤون الدينية بالحرمين»: حريصون على تطبيق أعلى معايير الجودة لخدمة الزوار

تنظم رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي غدا الأحد، لقاء إثرائيا لمناقشة ملامح الرؤية المستقبلية لرئاسة الشوون الدينية، بقاعة الشيخ محمد السبيل.

يأتي ذلك برعاية رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبحضور قيادات رئاسة الشؤون الدينية؛ لمناقشة مشاريع الجهاز لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية في العالم وتبني قيم التسامح والاعتدال لرئاسة الشؤون الدينية.

إبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الوسطي

وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين والقاصدين وإثراء تجربتهم الدينية وإبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الوسطي وبث وتعليم العلوم الدينية والشرعية والمعارف الإنسانية، العلمية عالميًا، بتميز وتجويد وإتقان وإبدع.

وكشف عن بدء رئاسة الشؤون الدينية في صياغة الملامح الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية المستقبلية وطرح رؤيتها التي تتمحور في تحقيق الريادة في إثراء التجربة الدينية، ونشر الهداية للعالمين.

وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلا: إن الرسالة تتركز في التميز في تمكين القاصدين في أداء العبادات على بصيرة في بيئة تعبدية دينية مثرية؛ فيما تتمثل القيم في تعظيم الحرمين ورعاية الآداب فيها وتبني الإبداع.