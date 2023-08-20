«السديس» خلال زيارته المسجد النبوي: استثمار عقول الطلاب لتعزيز الفكر الوسطي

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ضرورة استثمار عقول الأجيال الطلابية الشابة، لتعزيز الفكر الديني الوسطي المعتدل، لبناء مستقبل زاهر بعيد عن الأفكار الضالة والمنحرفة.

وقال رئيس الشؤون الدينية خلال زيارته لكلية ومعهد المسجد النبوي اليوم ولقائه بالطلاب، وفق بيان رئاسة الشؤون الدينية: إن القيادة الرشيدة سخرت كل إمكاناتها لتعزيز مسيرة العلم والتعليم في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وفي كلية ومعهد المسجد النبوي بشكل خاص، بهدف نشر رسالة الحرمين الدينية الوسطية في العالم، وشدد كذلك الطلاب والطالبات، بضرورة التحلِّي بآداب طالب العلم، والارتكاز على أُسس الأخلاق والقيم الدينية الحسنة النبيلة.

رئيس الشؤون الدينية يطمئن على جاهزية كلية ومعهد المسجد النبوي

واطمأن رئيس الشؤون الدينية على جاهزية كلية ومعهد المسجد النبوي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، حاثًا هيئة التدريس ببذل المزيد من الجهود؛ لتنشئة جيلٍ واعدٍ متسلحٍ بالعلم والمعرفة، والتسامح والتعايش؛ رافضٍ للأفكار الضالة.

وأكد رئيس الشؤون الدينية، أهمية فضل العلم ومنزلته، وحاجة المرأة المسلمة إلى العلم والتعلم، كونه فريضة على كل مسلم ومسلمة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية النسائية بكلية ومعهد المسجد النبوي، والتي شهدت نقلة نوعية عالية ساهمت في تطوير مخرجاتهما؛ لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة «2030» التعليمية.

كما أوصى رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الكادر التعليمي بالكلية والمعهد بالمثابرة والجد والاجتهاد؛ لإيصال رساله الحرمين الدينية الوسطية للعالم.

«السديس» يشدد على استشعار عظم الرسالة الدينية

وأكد «السديس» خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي كلية ومعهد المسجد النبوي في اليوم الأول من العام الدراسي على أهمية نشر العلم الديني الوسطي، وتعظيم العملية التعليمية الدينية بالمسجد النبوي، واستشعار عظم الرسالة الدينية والمكان.