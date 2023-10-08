دعاء للوالدين بالصحة وطول العمر.. «ردده باستمرار وتمتع برؤيتهما معافين»

رؤية الوالدين يحظيان بالعمر الطويل ويعيشان في صحة وعافية من أكثر الأشياء التي تُسعد الأبناء، لا سيما البارين بوالديهما، لذلك تكون هي من ضمن أمنياتهم في الحياة، ولأن المسلم يعتمد على الدعاء في تحقيق رغبات قلبه وأمنياته، فيمكن الإشارة إلى بعض الأدعية الدينية، التي يمكن للمسلم ترديدها بنية أن ينعم الله على والديه بالعمر الطويل والصحة والعافية طوال فترة حياتهما.

صفات يُستحب توافرها في الداعي

وقبل استعراض الأدعية الدينية التي يمكن للمسلم ترديدها بنية أن ينعم الله على والديه بالصحة والعافية وطول العمر، يمكن الإشارة إلى ما تطرقت له دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، وهو الصفات المُحبب توافرها في الداعي عند مناجاة ربه، وهي الصبر والتقوى والإيمان والثقة الكاملة في قدرة الله ورحمته، وفي كونه يسمع الدعاء ويمن بالإجابة على عباده.

ورغم وجود صيغة محددة لدعاء طلب الصحة والعافية وطول العمر للوالدين، بحسب توضيح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بـ الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، الذي أكد أن الدعاء عبارة عن كلمات شفاهية بسيطة تخرج للتعبير عن أمنيات القلب ورغباته، ولا تحتاج إلى تنميق أو تجميل، كونها تصعد إلى الله الحنون الرحيم، الذي يشعر بعباده ويترأف عليهم، إلا أن هناك عديد من الأدعية الدينية التي يمكن للأبناء ترديدها، بنية أن ينعم الله على والديهم بالعمر الطويل والصحة والعافية طوال فترة حياتهما، منها:

دعاء للوالدين بالصحة وطول العمر

- «ربّي ارحم والديّ كما ربيّاني صغيرًا، يا ربّي إنّي أسألك أن تُبارك بصحة والدي وتُعافيهما من كلّ سوء، يا كريم يا رحمن».

- «ربي لي والدين لا قوة لي لنثر التراب فوقهما اسألك اللهم أن تطيل في عمرهما وتلبسهما الصحة والعافية، وترزقني برهما».

- «اللهم احفظ لي والدين يغمرانني بحنانهما وارزقني اللهم استجابة دعواتهما.. ربي فلتجعل الجنة نصيب اثنين لم ولن ينقص في القلب حبهما».

- «اللهم أطل في عمر أمي وأبي، وارزقهما الصحة ما أحييتهما، وأسعد قلوبهما وفرج عنهما كل هم ويسر أمرهما.. ربي إني أحبهم فهم أغلى ما أملك حب لا يعلمه سواك».

- «يا رب أسعد قلب أمي وأبي واشرح صدرهما وأرح قلبهما وأبعد عنهما كل ما يحزنهما وأطل في أعمارهما اللهم إني استودعتك راحتهما».

- «يا رب سخر لأمي وأبي من حظوظ الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر».

- «يا رب لا تريني يومًا من دون أبي وأمي اللهم احفظ لي ضحكتي أبي وأمي».