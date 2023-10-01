عالم أزهري: الأزهر الشريف لعب دورا عظيما في نصر أكتوبر

قال الدكتور محمد نجيب من علماء الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف وطني من الدرجة الممتازة، وله دور بناء في كل زمان بمصر، إذ أدى دورا محفزا ومصححا للعقيدة والمفاهيم، لافتا إلى أن علماء الأزهر كان لهم دور كبير في معركة السادس من أكتوبر 1973.

الأزهر كان من أسباب النصر

وتابع العالم الأزهري خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «الأزهر كان سببا من أسباب النصر لأن السلاح وحده لا يؤدي إلى نصر، وكان دور رجال الأزهر يتمثل في الخطب والدعم، وكانوا يزرعون العقيدة والإيمان في نفوس الجنود بمصر ولدينا موروث بأن الأرض عرض، فكنا ندافع عن عرض هو أرض».

توحيد الصف

واستكمل: «رجال الأزهر على عاتقهم دور كبير جدا اسمه توحيد الصف، وتوحيد المصريين جميعا ليتمسكوا بحبل الله سبحانه وتعالى».