العريف أحمد حميد لـ«الشاهد»: رأيت ديان وجولدا مائير يلتقطان صورا خلال الحصار في السويس

قال العريف أحمد حامد عمر حميدة، رأيت موشيه ديان وجولدا مائير يلتقطان الصور في السويس خلال فترة الحصار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «extra news»، أن موشيه ديان وجولدا مائير، كانا يريدان إيصال الصورة بأنهما وصلا إلى السويس.

وتابع: «أثناء وجودنا في السويس، دخلنا شارع اسمه زين العابدين في حي الأربعين، وفتحنا شقة كانت ملك لعريس وعروسة، لكنهما تركاها عند الحرب، وعندما حاصرنا العدو الاسرائيلي أغلق علينا ترعة السويس حتى تنقطع المياه، كما أنهم قطعوا الكهرباء، وانقطع الإمداد، وكان شربنا كله من الترع، وكانت المياه خضراء، لكن عندما نشربها كانت أفضل من المياه المعدنية، كما أننا كنا نأكل الخبز المسوس الخاص بالناس التي هاجرت، كنا ننظفه ونأكله، لكننا كنا نشعر بأنه يشبه طعم الفطير المشلتت».

ويعد برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.