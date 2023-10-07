العريف أحمد حامد يكشف كيف تغلب على تعبه وحمل صديقه المصاب خلال حرب أكتوبر؟

قال العريف أحمد حامد حميدة، أحد أبطال سلاح المهندسين بحرب أكتوبر، إنه قبل حرب أكتوبر بأسبوع كان معه زميل له يدعى مسعد من حارة اليهود، ووالدته الأول طلبت مقابلته، وعندما زارها قالت له: «خلي بلك من مسعد أخوك».

توجد حفر برميلية للاحتماء بها

وأضاف خلال لقائه في برنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه خلال الحرب الطيران الإسرائيلي كان يضرب بشراسة، وكان يوجد حفر برميلية للاحتماء بها ولكنه لم ينزل حفرته واحتمى إلى جانب الذخيرة الخاصة بالقوات المسلحة.

وأشار إلى أن مسعد احتمى بأحد البيوت الطينية، ولكنه أصيب وكان يحتاج مساعدة، وعلى الرغم من عدم قدرته إلا أنه تذكر وصية والدة مسعد فقام بحمله ونقله للإسعاف.