العريف أحمد حامد لـ«الشاهد»: عزيمة المصريين أقوى من سلاح العدو الإسرائيلي

قال العريف أحمد حامد حميدة، أحد أبطال سلاح المهندسين بحرب أكتوبر، إن الحياة على الجبهة كانت أحلى حياة عاشها، ولم يكن يعرف حتى أهله، وكان كل تركيزه في الحرب والشجاعة والقوة الخارقة التي ملكتهم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنهم كانوا يأكلون ويشربون ويصلهم التمويل، وكان الجميع يقوم بدوره بسعادة، مؤكدًا أنه كان يتمنى الشهادة حتى تطوع بعدها طلبًا للشهادة.

وتابع أن يوم 16 أكتوبر، وجدوا دبابات مصرية كانت إسرائيل أسرتها في عام 1967 من المصريين، ولم يعرفونها في البداية، وقرر هو وزميله حسن، السير للسويس لمسافة تصل 2 كيلو ونصف، ووقتها سيارته لم تعمل، مشيرًا إلى أنها لو كانت تحركت لكانت تفجرت بهما.

وأكد انه لم يكونوا يعرفون معنى النوم، وأن النصر كان نصرًا ربانيًا، لأن المصريين كانوا يحاربون أمريكا وإسرائيل بأسلحتهم القوية، وذلك بالسلاح الروسي، لكن قوة المصريين كانت أقوى من سلاح العدو، لأن الناس الطيبة كانت تدعي للجنود بالنصر، والجميع يقول يا رب ولهذا لم يتركهم الله.

يعد برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.