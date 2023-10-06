خبير عسكري: انتصارات أكتوبر دليل على أن المقاتل المصري صنع المستحيل

أكد اللواء مهندس عادل العمدة، المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وأحد أبطال سلاح المهندسين العسكريين سابقًا، أن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة دليل على أن المقاتل المصري قادر على صنع المستحيل، والقضاء على أي تحديات قد تواجهه للحفاظ على أمن مصر القومي، وتنفيذ أي مهام قد يكلف بها.

خطة استخدام خراطيم المياه لإزالة بارليف

وأضاف المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن استخدام مصر لفكرة «خراطيم المياه» في إزاحة الساتر الترابي لخط بارليف الحصين احتاجت إلى إجراءات إخفاء غير عادية.

وأشار اللواء مهندس عادل العمدة، إلى أن طلمبات المياه المتوفرة في وقت حرب أكتوبر المجيدة، كانت تزيح 15 مترا مكعبا في الساعة من الرمال، وهو رقم ضعيف، فبحثنا عن طاقة أكبر وأسرع؛ فوجدنا طلمبات إنجليزية تزيح 100 متر مكعب في الساعة، ومع استمرار البحث توصلنا إلى أنواع ألمانية يمكنها إزاحة 250 مترا مكعبا في الساعة، وهي التي استخدمت بالفعل.

وأوضح أن طلمبات المياه الألمانية وصلت إلى مصر تحت ستار حاجة وزارة الزراعة لها في مشروعات زراعية، وبقيت في ميناء الإسكندرية لمدة 6 أشهر بدعوى وجود مشكلات في الإفراج الجمركي، ضمن خطة الخداع الاستراتيجي، ثم جرى تهريبها، واستخدمت في قرابة 322 تجربة لإزاحة سواتر ترابية في «الرياح البحيري».

معجزة عبور خط بارليف

وأشار إلى تجاح القوات المسلحة في تنفيذ 60 فتحة في الساتر الترابي خلال حرب أكتوبر المجيدة، بإجمالي 90 ألف متر مكعب من الرمال، «ما يعتبر تحديا وإعجازا، وساهم في عبور قواتنا المسلحة وتحقيق النصر».