العريف أحمد حامد حميدة لـ«الشاهد»: السرية التامة أهم أسباب نصر أكتوبر

قال العريف أحمد حامد عمر حميدة، إنه قبل حرب أكتوبر بـ10 أيام كانوا يقومون بمهام استطلاع الطرق، مؤكدًا أن من أهم أسباب الانتصار في 6 أكتوبر هي السرية التامة.

كانت هناك سرية تامة

وأضاف العريف أحمد حامد حميدة في حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «كانت هناك سرية تامة، القادة لم يكن يعلمون بالحرب حتى يوم 6 أكتوبر في تمام الساعة الواحدة والنصف والحرب كانت الساعة الثانية أي قبل الحرب بنصف ساعة فقط».

وتابع: «إحنا قبل الحرب بربع ساعة كنا نستعد وجهزنا نفسنا لكي نصل مبكرًا وفي تمام الساعة الثانية الطيران المصري كان معدي من فوقنا».

ويعد برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.