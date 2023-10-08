15 مباراة يمكن مشاهدتها عوضا عن الإنترنت حال انقطاعه يوم 11 أكتوبر.. «محلي وعالمي»

«انقطاع الانترنت يوم 11 أكتوبر».. بين الشائعات والحقيقة، حيث يقف العالم حائرًا في انتظار تأكيد النبأ أو تكذيبه، باستئناف عمل الإنترنت على مستوى العالم، رغم تحذيرات وكالة ناسا من عاصفة شمسية محتملة، ستجتاح كوكب الأرض الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي قد لا يتأثر به كثيرًا من محبي كرة القدم وخاصة المصرية.

الأربعاء 11 أكتوبر، سيشهد العديد من المباريات الاستثنائية في دوري القسم الثاني المصري، إلى جانب مواجهات دولية ودية، ومباراة قوية لسيدات ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية.

ستكون ليلة كروية استثنائية لعشاق دوري القسم الثاني المصري، على أن تشهد مواجهة قوية بين سبورتنج وطلائع الأسطول، فيما يقف دلفي أمام الهلال بالضبعة والأسكندرية للبترول يلتقي بنظيره كوم حمادة، وتأتي المباريات والمواعيد كالتالي: جميع المباريات تقام في الرابعة عصرًا.

دلفي × الهلال بالضبعة

الإسكندرية للبترول × كوم حمادة

سبورتنج × طلائع الأسطول

ألعاب دمنهور × الأوليمبي

الحمام × المجد السكندري

بايونييرز × تلا

بلقاس × بني عبيد

نبروه × المنصورة

مالية كفر الزيات × صيد المحلة

كفر الشيح × القزازين.

وعلى مستوى مباريات أوروبا، تواصل المنتخبات إقامة المباريات الودية، خلال فترة التوقف الدولي، التي يقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمنح الفرصة للمنتخبات لاستدعاء لاعبيها، من أجل المشاركة في المعسكرات استعدادًا للمحافل الدولية، على أن تقام يوم 11 أكتوبر 3 مباريات، دولية ودية.

ويلز × جبل طارق – 9:45 مساء.

جزر السولومون × فاناتاو – 5:00 فجرًا.

بايوا نيو جيني × كاليدونيا الجديدة : 8:00 صباحًا.

وتقام منافسات قوية على مستوى فرق السيدات في إنجلترا، على مستوى بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي للسيدات، وتأتي كالتالي: برمنجهام × برايتون – 9:00 مساء. ليستر سيتي × ليفربول – 9:00 مساء.