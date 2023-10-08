لماذا وقع برشلونة في ورطة بسبب شعار مباراة الكلاسيكو؟.. «ظهور إعلان غريب»

«كلاسيكو الأرض».. أكثر من مجرد مباراة بين عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بل هي المعركة المحلية الأهم والأقوى على مدار السنوات الماضية، ورغم رحيل الثنائي الذهبي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن الدوري الإسباني، إلا أنها ظلت تحتفظ برونقها بين الجماهير الإسبانية.

برشلونة سيكون مختلفًا تلك المرة، سيرًا على طريق كسب الأموال من الصفقات الإعلانية التي أبرمها هذا الموسم، التي ستجبره على ارتداء قميصًا يحمل شعار أشهر فرقة روك في العالم «The Rolling Stones»، الأمر الذي قد يكون في ظاهره جيدًا، لكنه في الواقع خلف العديد من الأزمات بين النادي وجماهيره، التي سجلت اعتراضها الشديد على هذا اللوجو.

ماذا يحمل الشعار؟.. غضب جماهير برشلونة من ارتداء الشعار الخاص بالفرقة الموسيقية الشهيرة، في مباراة الكلاسيكو المقبلة، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، زاد من علامات الاستفهام حول ماهيته، وبالبحث عنه، وجد أنه شعار يسيطر عليه اللون الأحمر، إذ يظهر به شفتين لفتاة تخرج لسانها من فمها، مع كتابة اسم الفريق، الأمر الذي اعتبرته الجماهير إهانة كبيرة للفريق الكتالوني، وفقًا لراديو «RAC1 ».

هذا التغيير يأتي كجزء من اتفاقية رعاية مع شركة Spotify المتخصصة في مجال الموسيقى، إذ سبق لبرشلونة أن ارتدى قمصانًا تحمل شعارات المغني الراب دريك، والمغنية الكاتالونية روزاليا، كجزء من اتفاقيات الرعاية، لكن يبدو أن تلك المرة لن تمر كمثيلتها، في ظل الضغوط التي يمارسها مشجعي الفريق حول العالم، من أجل التراجع عن قرار ارتداء هذا القميص.

طباعة شعار فرقة The Rolling Stones على قميص برشلونة، خلال لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد تحديدًا، يأتي للاحتفال بإصدار أحدث ألبوم للفرقة، المحدد إطلاقه قبل بضعة أيام من الموقعة المرتقبة، لكن الأمور لم تسير بسهولة على غير التوقعات، إذ أثار شكل الشعار جدلاً بين جماهير النادي الكتالوني من مختلف دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، حيث وصف البعض ذلك بأنه غير مناسب لحجم ناجي بقيمة برشلونة، معتبرين إياه إهانة لهوية البارسا، فيما ذهب آخرون إلى ضرورة القيام ببعض التنازلات التسويقية من أجل البقاء في المنافسة وتعزيز فرص جمع الأموال ودرواتب فعها للاعبين.