حكاية الصراع الأبدي بين برشلونة وريال مدريد.. من هم ملوك الريمونتادا؟

صراع جديد اشتعل خلال الساعات القليلة الماضية، بين جماهير برشلونة وريال مدريد، بعد الريمونتادا الجنونية التي حققها البارسا أمام سيلتا فيجو، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الإسباني «La Liga» للموسم الكروي 2023- 2024.

ملوك الريمونتادا يتصدر تويتر بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

عندما حلت الدقيقة 81، كان لاعبي سيلتا فيجو يستعدون للاحتفال بتحقيق الفوز على بطل الليجا في النسخة الماضية، حيث كانت النتيجة تشير لتقدمهم بهدفين نظيفين.

9 دقائق فقط، كانت كفيلة بتغيير السيناريو، بعدما سجل ليفاندوفسكي هدف تقليص الفارق قبل 9 دقائق من نهاية المباراة، قبل أن يضيف هدف التعادل بعدها بأربع دقائق، لتحمل الدقيقة 89، تسجيل برشونة ريمونتادا تاريخية بعدما سجل جواو كانسيلو هدف الفوز.

صراع بين برشلونة وريال مدريد على لقب «ملوك الريمونتادا»

«ملوك الريمونتادا»، جملة تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لتشعل صراعا بين جماهير برشلونة وريال مدريد، في المنطقة العربية، عن من هو الفريق الذي يستحق هذا اللقب؟.

«نحن البرشا ملوك الريمونتادا الزمن زمننا، نابى الاستسلام ونمضي لاستعادة أمجادنا بكل ثبات»، هكذا علق أحد المشجعين اليمنيين للفريق الكتالوني عبر حسابه على «تويتر»، ليرد آخر: «يبقون ريال مدريد ملوك الريمونتادا، مهما كثرت الريمونتدات و كثرت الأقاويل، الملكي هو ملك الريمونتادا».

واستعان أحد المشجعين بالريمونتادا التاريخية التي قام بها برشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، عام 2017 في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر مباراة الذهاب في ثمن نهائي البطولة بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود برشلونة في لقاء العودة ويسجل فوزا عريضا بنتيجة 6- 1.

فوز برشلونة أمس، أنقذه من فقدان فرصة التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في حملته للدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي، برصيد 16 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة.