ميسي يشعل «لعبة التذاكر».. كيف تفوق إنتر ميامي على برشلونة وريال مدريد؟

لم تكن مكاسب إنتر ميامي من صفقة ليونيل ميسي، داخل الملعب فحسب، بل امتدت لتتحكم بشكل جزئي في اقتصاد النادي الأمريكي، الذي تأسس عام 2018، كما وضعه على خريطة المنافسة مع أندية الصفوة في أوروبا، وعلى رأسها قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

ليونيل ميسي يقلب الموازين في إنتر ميامي

قدوم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي لم يرفع فقط نسبة مشاهدة مباريات الدوري الأمريكي، أو فرص انضمام النجوم إلى «ميامي»، لكنه رفع قيمة أسعار تذاكر المباريات الموسمية بنسبة وصلت إلى 90%، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية.

أسعار التذاكر الموسمية لإنتر ميامي، وصلت قيمتها إلى نحو 2720 دولارا، كسعر مبدئي، أما المميزة تتراوح بين 4420 دولارا و45900 دولار، على أن تكون قيمة أقل تذكرة في الفريق 867 دولارا، للمباريات التي ستقام داخل ملعب إنتر ميامي.

الاختلاف الذي أحدثه ميسي في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، ذاع صيته ليس فقط على المستوى المحلي بل امتد لأبعد من ذلك، إذ قاد البرغوث الأرجنتيني فريقه للتفوق على قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، في أسعار التذاكر الموسمية والاستفادة المادية منها، بعدما بات الإقبال كبير عليها.

أغلى التذاكر في أوروبا

التذاكر الموسمية في دوريات كرة القدم الأوروبية، لا تسجل هذا النوع من الاستفادة المادية، فبالنظر لأغلى سعر تذكرة موسمية في الدوري الإنجليزي، ستجد سعرها لا يتجاوز 2498 دولارا، والتي يطرحها توتنهام، أما بالانتقال إلى إسبانيا، سعر التذكرة الموسمية في برشلونة، لا يتجاوز حاجز 1021 دولارا، ونحو 522 دولارا لتذاكر ريال مدريد.

قبل وصول ميسي إلى إنتر ميامي، لم تكن أسعار أقل التذاكر الموسمية تتخطى 25 دولارا، لكن في الوقت الحالي يبلغ سعر أرخص تذكرة نحو 280 دولارا، الأمر الذي ترغب إدارة النادي في الاستفادة منه، من أجل إنعاش خزينة إنتر ميامي، لدفع راتب ليونيل ميسي المرتفع، والذي يصل إلى 54 مليون دولار سنويًا.