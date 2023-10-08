ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ260 فلسطينيًا

استشهد أربعة فلسطينيين، في استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أحد المباني السكنية غرب مدينة غزة، اليوم الأحد؛ لترتفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ يوم أمس إلى 260 شهيدا.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن أربعة مواطنين فلسطينيين استشهدوا جراء تدمير المبنى الذي يقطنون فيه في حي النصر، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

كما أعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بوصول خمس إصابات، نتيجة استهداف منزل في منطقة معن.

ولحق دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة، فوفق آخر إحصائية تم تدمير 14 منزلا، وستة أبراج، ناهيك عن الأضرار البالغة في البنى التحتية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.