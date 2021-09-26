آخر أخبار فلسطين.. سقوط 4 شهداء خلال اشتباكات في الضفة مع الاحتلال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حملة اعتقالات ببلدتي بدو وبيت عنان غرب رام الله، ما أدى إلى اشتباكات مع الفلسطينيين، إضافة إلى اقتحامات واشتباكات في برقين غرب جنين وسط أنباء عن سقوط قتلى فلسطينيين ضمن آخر أخبار فلسطين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جنديين إسرائيليين من القوات الخاصة أصيبا خلال المواجهات في رام الله وجنين. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه لاحقا من مناطق توغل فيها بجنين ورام الله بعد تنفيذ الاعتقالات.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة وتنصب حاجزا عسكريا

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنين بعد أن داهمت منزلي ذويهما في البلدة، وفتشتهما.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوبا، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل الظاهرية، ومدخل زيف جنوب الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزلا

وأكدت مصادر محلية في برقين غرب جنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر منزلا في البلد ووقع اشتباك مسلح، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، فيما سمعت أصوات انفجارات قرب منزل زراعي وجيش الاحتلال يطوق المنطقة.

في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 4 فلسطينيين على الأقل خلال المواجهات في رام الله وجنين، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 فلسطينيين استشهدوا على الأقل.

وسائل إعلام إسرائيلية: العملية تستهدف عناصر من حركة حماس

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، أن العملية في جنين ورام الله استهدفت عناصر من حركة حماس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا بعد الضربة الموجعة التي تلقتها المنظومة الأمنية جراء هروب أسرى سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أن يتم القبض عليهم.