عاجل.. تراجع كبير في سعر آيفون 15 برو ماكس في مصر.. تعرف على الأسباب

تراجع سعر هاتف سعر آيفون 15 برو ماكس «iphone 15 pro mex» بنحو 10 إلى 15 ألف جنيه، وفق محمد هداية رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية.

سبب تراجع أسعار آيفون 15 برو ماكس

وأضاف هداية لـ«الوطن»، أنّ التراجع في أسعار هاتف آيفون 15 برو ماكس يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها تراجع الطلب على هاتف سعر آيفون 15 برو ماكس، مؤكدا أنّ التراجع كبّد التجار خسائر فادحة نتيجة عدم بيع الأجهزة التي اشتروها.

من جانبه، قال إسلام خالد، خبير الاتصالات، إنّ أحد أهم أسباب تراجع آيفون 15 برو ماكس، عزو المستهلكين عن شرائه بعد مشكلة ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الجديدة أثناء الاستخدام أو أثناء الشحن، ما مثل انتكاسة للمنتج، وذلك بعد شكوى العديد من المستخدمين.

وأضاف خالد لـ«الوطن»، أنّ الهواتف الجديدة من أبل جاءت بشريحة A17 مع محرك رسومات أكثر قوة، وتحتوي أحدث طرز آيفون على إطار من التيتانيوم، وهو تبديل من التصميم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم منذ عام 2017.