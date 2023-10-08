مصر تعزي أفغانستان في ضحايا الزلزال المدمر: أمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين

أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر، إلى دولة وشعب أفغانستان الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد صباح أمس، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية فادحة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، تضامن مصر الكامل مع الشعب الأفغاني في تلك المحنة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.