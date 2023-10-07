«الخارجية»: اجرينا اتصالات مكثفة لتهدئة الأوضاع بالأراضي المحتلة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنَّ الموقف متأزم للغاية منذ بداية اليوم لأحداث غزة، ومساء الأمس، على إثر التصعيد العسكري بين الجانبين المصري والفلسطيني، وإجراء مصر اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة، ووزير الخارجية سامح شكري اجرى اتصالات مع الجانب الأوروبي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية هناك، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا، واتصال آخر مع الخارجية الأمريكية، بجانب الأردن والإمارات والسعودية وتركيا.

أبو زيد: الاتصالات المصرية تستهدف دعم جهود التهدئة بالأراضي المحتلة

وأضاف «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، مساء اليوم السبت، أنَّ الاتصالات المصرية تستهدف دعم جهود التهدئة ومحاولة وقف التصعيد الجاري ضد قطاع غزة والجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

التنسيق بين خارجية روسيا وفرنسا دائمتي العضوية بمجلس الأمن

وتابع المتحدث باسم الخارجية، أنه في إطار إنعقاد مجلس الأمن صباح الغد، تم التنسيق بين خارجية روسيا وفرنسا دائمتي العضوية، للتأكيد على دور مجلس الأمن ومسؤوليته في وقف التصعيد الجاري، وعلى أهمية التعامل الشامل من المجلس للقضية الفلسطينية.