«خريجي الأزهر» بمطروح تنظم ندوة تثقيفية لطالبات التمريض احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية لطالبات مدرسة التمريض، بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، احتفالاً بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

تعزيز روح الانتماء للطالبات

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمطروح، إن الندوة إلى تعزيز روح الانتماء لدى الطالبات، وتذكيرهن بالانتصارات الوطنية وتضحيات أبناء الوطن، ليقتدين بهم في حب الوطن والتضحية من أجل أمنه واستقراره، وبناء مستقبل مزدهر لهذا الوطن.

نصر أكتوبر علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية

واستعرض خلال فعاليات الندوة، الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، كيف كان نصر حرب أكتوبر وسيظل دوما علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية، وعنوانًا للتضامن العربي، مؤكداً أن العبور العظيم كان ملحمة رائعة في تاريخ مصر المعاصر، سطر فيه جنود مصر ملحمة بطولية على ضفاف القناة، وأنه لا مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والإرادة القوية، إلى جانب التخطيط العلمي والفكر الخلاق، وهو ما أثبته انتصار أكتوبر المجيد.

الانتماء للوطن

وكشف عضو المنظمة، في بيان، أن انتصارات أكتوبر المجيدة تذكرنا وتحفزنا على الانتماء للوطن، في ظل ما قدمه شهدائنا من جهد وعرق في أرض المعركة الحاسمة الفاصلة، بكل غالٍ ونفيس بتوفيق من الله عز وجل، حيث كان يقبل الجندي على الشهادة في سبيل رفعة الوطن، مؤكدًا أن الشهادة في سبيل الله من أجمل وأعلى منازل الجنة، ولقد كرم الله الشهداء ووضعهم في المرتبة الثالثة بعد النبيين والصديقين.

القيم والمبادئ الوطنية والدينية

واختتمت الندوة بدعوة الطالبات إلى تجديد العهد بقيمنا ومبادئنا الوطنية والدينية، والعمل معاً لتطوير وطننا الحبيب، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدد أمن وسلامة أراضيه.