العريف أحمد حامد حميدة لـ«الشاهد»: ركبت كباري حرب أكتوبر في 20 دقيقة فقط

قال العريف أحمد حامد عمر حميدة، إن التدريب على تركيب الكباري سريعة الإنشاء المستخدمة في حرب أكتوبر 1973، كان يأخذ حوالي ساعة إلا 10 دقائق، لكن بمشيئة الله في الحرب استغرق التركيب 20 دقيقة فقط.

الرياح التوفيقي

أضاف في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «كنا نتدرب في الرياح التوفيقي والقناطر الخيرية في النيل، وكنا نتدرب بشكل طبيعي ولا نعرف أننا نستعد للحرب».

القنوات الإخبارية

يعد برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.