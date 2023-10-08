تنفيذ 339 مشروعا في مركزين بأسيوط ضمن «حياة كريمة» بتكلفة 3.3 مليار جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة مستمرة الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجهاز تعمير الوادي الجديد.

مجمعات خدمات المواطنين

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، نسب التنفيذ للمشروعات التي يُجرى تنفيذها بقرى مركزى منفلوط وديروط، خاصة مشروعات مجمعات خدمات المواطنين وعددها 14 مجمعا، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل ونهو كافة الملاحظات لتسليم المشروعات وتشغيلها بعد استكمال تأثيثها وتوصيل المرافق لها ودخولها الخدمة .

الموقف التنفيذي للمشروعات

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط والتي بلغت 339 مشروع بتكلفة 3 مليارات و34 مليون جنيه، ومنها 14 مجمع خدمات بنسبة تنفيذ تعدت 92%، و14 مجمع زراعي بنسبة تنفيذ 90%.

إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية

في سياق آخر، قال محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ 14 حالة إزالة فورية لتعديات على أراض زراعية وبناء مخالف دون ترخيص، في قرى مراكز القوصية والفتح وأبوتيج وحي شرق، حيث تم إزالة أسوار وبلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية وذلك خلال حملات إزالات بمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية.