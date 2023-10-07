أسيوط تنظم ورش عمل تدريبية حول طرح مشروعات الخطة الاستثمارية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم ورش عمل تدريبية على كراسات الطرح النموذجية على مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/ 2024، إضافة إلى ورش عمل الدليل التصميمي لمشروعات المواقف والدليل التصميمي للأسواق والسويقات، وورشة عمل على إجراءات واشتراطات دليل البرنامج بشأن التعاقدات على مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك في إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ورش عمل بمركز التدريب

وأشار المحافظ إلى تنظيم ورش العمل بمركز التدريب بديوان عام المحافظة، بمشاركة أعضاء فريق المكتب التنسيقى بوزارة التنمية المحلية وبعض الاستشاريين المتخصصين، لافتا إلى أن الورش ناقشت واستعرضت الإجراءات والخطوات الخاصة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ومن ضمنها مشروعات برنامج التنمية الملحية بصعيد مصر.

برنامج التنمية المحلية

وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول جزئيًا من البنك الدولي، والتي يُجري تنفيذها بالمحافظة، وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي.