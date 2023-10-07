استمرار فعاليات حملة «100 يوم صحة» وإجراء عمليات مجانية للمرضى في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات حملة 100 يوم صحة بقرى ومراكز المحافظة، واستمرار إجراء عمليات جراحية للمرضى مجاناً كل يوم جمعة من كل أسبوع، بمستشفيات منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد، لإنهاء قوائم الانتظار.

عيادات متنقلة

وناشد المحافظ جميع المواطنين التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن لوزاة الصحة والسكان «15335»، مشيرا الى انه تم التنسيق مع مديرية الصحة لنهو قوائم الانتظار في عمليات قسطرة القلب بمستشفى أسيوط العام وتم تشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى أسيوط العام الشاملة يوم الجمعة، لإنهاء قوائم الانتظار.

تقديم الخدمات الصحية

وأكد محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لفعاليات الحملة 100 التي تم المد بعملها لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة، والوصول إلى المواطنين بالعزب والنجوع، مشيرا الى تفقده لبعض الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة للاطمئنان على توافر كل الخدمات الصحية ومتابعة أعمال الكشف الطبي على المواطنين، وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي.