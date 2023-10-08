مصادر: لا زيادات في أسعار السلع التموينية المدعمة خلال الفترة المقبلة

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قائمة أسعار السلع التموينية لن تشهد أي زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنسبة للمواطنين المستحقين للدعم التمويني والذين يحصلون على 31 سلعة مدعمة تصرف شهريا لهم من منافذ البقالين على مستوى الجمهورية.

توجيهات من مجلس الوزراء

وأكدت مصادر لـ«الوطن»، إن هناك توجيهات صادرة لوزارة التموين من مجلس الوزراء بعدم تحريك أسعار أي سلع تموينية مدعمة، والتي يتم صرفها للأسر حاملي البطاقات التموينية، وفقا لحصة كل أسرة مستحقة من السلع، وبناء على عدد أفراد الأسرة المدرجين في البطاقة.

ثبات أسعار السلع

وذكرت المصادر أن قائمة السلع التموينية ستظل كما هي طوال الأشهر المقبلة، مساوية لنفس أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر الجاري والأشهر الماضية، موضحة أن أسعار السكر والزيت والأرز على وجه التحديد كالتالي:

1- كيلو السكر المعبأ 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

15- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.