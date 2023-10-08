«التموين»: إتاحة الأرز والسكر بـ20 جنيها في معارض أهلا مدارس

أكّدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، صدور تعليمات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، للشركة القابضة للصناعات الغذائية، باستمرار ضخ السلع الغذائية وخاصة السكر والأرز في معارض أهلا مدارس المستمرة حتى الأن في المحافظات.

سعر السكر والأرز في معارض أهلا مدارس

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ تعليمات الدكتور علي المصيلحي، هي إتاحة السكر والأرز في معارض أهلا مدارس بنفس أسعارها في المجمعات الاستهلاكية وهي 20 جنيهًا سعر كيس الأرز أو السكر الأبيض المعبأ.

سلع المعارض

وأشارت المصادر، إلى تزايد حركة الاقبال على السلع الغذائية التي تم ضخها في معرض أهلا مدارس الرئيسي في مدينة نصر، والذي انتهي يوم 27 سبتمبر الماضي، لذا قررت وزارة التموين استمرار ضخ السلع في المعارض الفرعية التي لا تزال مستمرة في المحافظات.

وتوقعت المصادر، انخفاض أسعار السكر والأرز خلال الآونة المقبلة، من أجل ضبط أسعارها في السوق المحلية، وإتاحتها بالسعر العادل لجميع المواطنين، تنفيذًا لتطبيق مبادرة مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع في الأسواق.