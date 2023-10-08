خسائر قياسية لبورصة تل أبيب بعد يوم من بدء عملية «طوفان الأقصى»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ خسائر مؤشرات بورصة تل أبيب تتفاقم إلى أكثر من 6% بعد يوم من هجوم واسع النطاق على إسرائيل، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.