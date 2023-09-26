فريق كرة يستعد لانطلاق الدوري بطريقة كوميدية.. «ستاد ميلان وسفاح الدلتا»

«سان سيرو الغلابة»، هكذا اشتهر نادي جمهورية شبين الذي يلعب في دوري المحترفين، أو دوري القسم الثاني، بسبب تشابه ألوان قميصه مع نادي ميلان الإيطالي، وهو ما انعكس على ملعبه الخاص، الذي يستعد لاستقبال ضربة البداية للفريق الموسم الجديد.

«سان سيرو الغلابة» يستعد لانطلاق الموسم

وتزين ملعب نادي جمهورية شبين باللونين الأحمر والأسود، ما جعله يشبه ستاد «الروسونيري» الإيطالي، الذي ستكون أولى مباريات الفريق عليه، أمام غزل المحلة، المقرر لها الرابعة عصر غدا الثلاثاء.

«سفاح الدلتا».. تقديم مميز لنادي جمهورية شبين لأولى مبارياته أمام غزل المحلة

وبطريقة كوميدية، أعلنت الصفحة الرسمية لنادي جمهورية شبين، عن استعدادات الفريق لأولى مباريات الموسم الكروي 2023- 2024، بنشر صورة عصام شعبان المدير الفني للفريق، على «غلاف» فني، يحمل اسم «سفاح الدلتا»، في إشارة إلى النادي الذي يستعد للقضاء على منافسيه لحجز مقعدا في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

«مستوحى من أحداث حقيقية»، بهذه الكلمات واصلت صفحة النادي عبر «فيسبوك» تقديم أول مباريات الموسم لـ«أبناء المنوفية» بطريقة مختلفة، مؤكدة أن الانطلاقة ستكون على ستاد شبين الكوم في الرابعة عصر يوم 26 سبتمبر.

الفرق المشاركة في دوري المحترفين المصري

ويتنافس 20 فريقا في دوري المحترفين، الذي يلي الدوري المصري الممتاز مباشرة، على بطاقتي العبور إلى دوري الأضواء والشهرة، وهي أندية السكة الحديد – وادي دجلة – فريق القناة – بتروجت – لافيينا – بترول أسيوط – النصر للتعدين – مصر المقاصة – طنطا – جمهورية شبين – أبوقير للأسمدة – دكرنس – مكادي – راية كفرالدوار – النجوم – بروكسي – المصرية للاتصالات – حرس الحدود – غزل المحلة – أسوان.