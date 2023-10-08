كيف دعم مؤمن زكريا ونجوم الكرة عمر سيد معوض بعد جراحة الرباط الصليبي؟

دعم كبير تلقاه عمر سيد معوض، لاعب الأهلي ونجل نجم القلعة الحمراء السابق، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي، بعدما ضربته الإصابة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

صدمة كبرى تلقاها اللاعب منتصف شهر سبتمبر، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم حياته بالاحتراف في الدوري الإسباني من بوابة نادي ريال بيتيس، إلا أن الإصابة اللعينة وقفت حائلا بينه وبين تحويله إلى واقع ملموس.

كيف دعم نجوم الساحرة المستديرة عمر سيد معوض بعد جراحة الصليبي؟

عمر سيد معوض الذي نشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في النمسا، تلقى دعما كبيرا من جانب نجوم الكرة المصرية، وعلى رأسهم مؤمن زكريا، فماذا قالوا له؟.

مؤمن زكريا كان أول الداعمين للاعب الأهلي الشاب، حيث وجه له رسالة دعم كتب خلالها: «ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله هترجع قوي».

وعلق سعد سمير مدافع الأهلي السابق على صورة عمر سيد معوض بعد خضوعه للجراحة بجملة: «حمد الله على السلامة يا بطل»، بينما كتب أمير عبد الحميد حارس مرمى المارد الأحمر السابق: «ألف سلامة يا عمر يا حبيبي إن شاء الله ترجع أقوى وأحسن بأمر الله».

الرباط الصليبي يؤجل حلم عمر سيد معوض بالاحتراف في الدوري الإسباني

رسالة مؤثرة أعلن خلالها سيد معوض منذ 3 أسابيع، سقوط نجله ضحية الإصابة بالرباط الصليبي، بعدما كتب عبر حسابه حينها: «إصابة عمر معوض بالصليبي في يوم وصول عرض رسمي من ريال بيتيس إلى الأهلي».

عمر سيد معوض صاحب الـ17 عاما، كان مقررا انضمامه لصفوف الناشئين بفريق ريال بيتسي، حتى وصوله لسن 18 عاما لإبرام عقد احترافي معه، إلا أن إصابته بالرباط الصليبي أجلت تلك الخطوة حتى تعافيه من الإصابة التي لحقت به وعودته تدريجيا إلى الملاعب مجددا.