حازم إمام يتحدى سيد معوض وطارق السيد في «كابيتانو مصر»

حضر حازم إمام، تدريبات «كابيتانو مصر»، ودخل في تحدٍ من نوع خاص بين سيد معوض وطارق السيد، وطلب منهما القيام بنفس التدريبات التي يقوم بها المتسابقون، ومنها اللف في الملعب لـ «20 لفة».

كابيتانو مصر أنجز شيئا مهما جدا

وقال سيد معوض، إن «كابيتانو مصر» أنجز شيئا مهما جدا، معقبا: «الأطفال دول عمرهم ما كانوا هايوصلوا أو حد يشوفهم لأنهم من محافظات مختلفة وأماكن بعيدة».

وتابع خلال برنامج «كابيتانو مصر»، عبر فضائية «ON»: «فهد من جنوب سيناء، ومكنش حد عمره هايشوفوا، إحنا كلنا من المحافظات وعارفين»، مداعبا حازم إمام قائلا: «غيرك أنت طبعا».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.