منطقة الغربية للشطرنج: الإسكندرية الأكثر فوزا بميداليات بطولة الجمهورية الأولى

قال محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، إنّ بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس، كانت حلما وتحقق أخيرا، لافتًا إلى أنها عبارة عن 3 بطولات، الأولى للمرحلة الابتدائية، الثانية للإعدادية، والثالثة للثانوية، وأقيمت على 7 جولات، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت مشاركة بطلات توجن بلقب بطولة أفريقيا، مثل غيداء أحمد التي حصدت المركز الأول في المرحلة الابتدائية، موضحا أن الإسكندرية كان لها نصيب الأسد من الميداليات.

أضاف «خلاف»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «اتبعنا نظام اللعب السويسري، وحضر 343 لاعباً وهو عدد كبير جدا من محافظات مختلفة، وتحققت نتائج مبهرة في ظل الإدارة الجيدة للمباريات، في جو تنافسي شريف نال رضا اللاعبين والحضور، وكان عملا عظيما بشهادة الجميع».

وتابع رئيس منطقة الغربية للشطرنج: «المشاركة في البطولة يكون بإفادة من المدرسة، والإسكندرية كان لها نصيب الأسد، فمن إجمالي 18 جائزة عبارة عن جوائز مالية وميداليات، حصلت الإسكندرية على 12 ميدالية، وحصلت القاهرة على 3 ميداليات، وميداليتيان للغربية، والشرقية حصلت على ميدالية واحدة فقط».