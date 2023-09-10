فوز منتخب الشطرنج بجامعة سوهاج في منافسات أسبوع شباب الجامعات الـ13

حقق منتخب الشطرنج بجامعة سوهاج الفوز في الجولتين الأولى والثانية «فردي» في منافسات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام، بمشاركة 4 آلاف طالب وطالبة، يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

فوز جامعة سوهاج في الجولة الأولى

وقالت أسماء عمر محمد، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بإدارة رعاية الشباب المركزية، إن الجولة الأولى شهدت فوز الطالب ميخائيل صفوت بكلية الحاسبات والمعلومات مع لاعب جامعة السويس، بينما فاز الطالب استيفن عاطف بكلية الصيدلة على لاعب جامعة حلوان الأهلية، والطالبة هميس كمال بكلية الاداب فازت على لاعبه جامعة السادات.

وفي الجولة الثانية، فاز الطالب ميخائيل صفوت على لاعب من جامعة طنطا، كما تعادل الطالب استيفن عاطف مع لاعب من جامعة عين شمس، وفازت الطالبة آيات صبري كلية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي علي لاعبه جامعة كفر الشيخ.

فريق جامعة سوهاج للشطرنج

يذكر، أن فريق الشطرنج بجامعة سوهاج يتكون من 4 طلاب، منهم طالبتان، ويقوم بتدريبهم الكابتن محمد علي بمنطقة الصعيد للشطرنج.