نتائج مباريات اليوم بدوري مراكز شباب الإسكندرية.. فوز «الحرية» و«أبيس»

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مباريات الأسبوع التاسع من دوري مراكز الشباب في نسختة العاشرة شهدت منافسة قوية بين الفرق الـ24 المتنافسة، والمقسمة على 4 مجموعات.

نتائج مباريات الأسبوع التاسع

وذكرت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن نتائج مباريات اليوم أسفرت عن فوز مركز شباب الحرية على مركز شباب المطار بهدفين نظيفين، وفوز مركز شباب أبيس 1 على مركز شباب سموحة بهدفين مقابل هدف، بينما فاز مركز شباب أبيس 2 على مركز شباب النصر بنفس النتيجة.

أما مباريات الأمس فأسفرت عن فوز مركز شباب الحرمين على مركز شباب الصفا 4/7، ومركز شباب طوسون على مركز شباب المنتزه 1/6، ومركز شباب السيوف على مركز شباب العبور 0/2.

الاهتمام بالشباب

وأوضحت «الشريف»، أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت هذا الدوري لمراكز الشباب، بهدف الاهتمام بالشباب واكتشاف المواهب الرياضية.