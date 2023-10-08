عاجل.. 3 أسباب للانخفاض الكبير لأسعار آيفون 15 برو ماكس في مصر

في مفاجأة من العيار الثقيل، سجل سعر هاتف iphone 15pro mex تراجعًا كبيرًا في السوق المصرية، وصل إلى 15 ألفا. وحسب شعبة المحمول، هناك عدة أسباب وراء تراجع سعر الهاتف المحمول في السوق المصرية، أولها تراجع الطلب على هاتف سعر iphone 15pro mex نتيجة سعر الهاتف المبالغ فيه في السوق.

وتابعت الشعبة أنَّ تراجع سعر هاتف iphone 15pro mex سيكبد التجار خسائر فادحة، موضحة أنَّ التجار اشتروا الهاتف بأسعار مرتفعة متوقعين أن يكون هناك طلب على هاتف iphone 15pro mex لكن السوق خالف التوقعات وتراجع الطلب بسبب سعر الهاتف المبالغ فيه.

سبب تراجع سعر هاتف iphone 15pro mex

في المقابل، برر خبير الاتصالات المهندس تامر محمد تراجع الطلب على هاتف iphone 15pro mex في السوق المصرية قائلًا، إن هناك مشكلة في هذا الإصدار تحدث عنها أغلب المستخدمين وهي ارتفاع درجة حرارة الهاتف عند الاستخدام، بالإضافة إلى مشكلة جديدة تتعلق بالصوت أبلغ بها المستخدمين.

«آبل» تبرر ارتفاع درجة حرارة الهاتف

وأكّد خبير الاتصالات أنَّ شركة «آبل» قالت إنَّ ارتفاع درجة حرارة أجهزة iPhone كان نتيجة لحالة طبيعية ناجمة عن البرامج، ومن الطبيعي أن يصبح جهاز iPhone أكثر سخونة من المعتاد بعد الإعداد الأول، أو استعادته من نسخة احتياطية، أو إعادة شحنه لاسلكيًا، أو عند تشغيل تطبيقات كثيفة الرسومات أو تطبيقات كثيفة المعالج، مشيرًا إلى أنَّ هذا الكلام لم يقنع العديد من المستخدمين الذين أبدوا انزعاجهم من الإصدار الجديد لشركة «آبل».

مشاكل الصوت في iPhone 15 Pro Max

ووفقًا لما ذكره موقع «9to5mac» التقني، فإن التيك توكر Milesabove tech أحد المستخدمين الذين اشتكوا من مشاكل الصوت على هاتفه الجديد iPhone 15 Pro Max، استبدلت شركة Apple جهاز iPhone الخاص به مرتين دون أي تكلفة، لأنّها اعترفت بوجود مشكلة، فيما أبلغ مستخدمو iPhone 15 عن مطالبتهم لشركة Apple باستبداله.

اختبارات أجريت على هواتف آيفون بروماكس

وأجرت قناة Jerry Rig Everything عددًا من الاختبارات على هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، منها اختبار الخدش، واختبار التسخين، وورق الصنفرة، وظهر أن التيتانيوم يتعرض للخدش بسهولة، ومع ذلك، فإن الزجاج الخلفي غير اللامع أكثر مقاومة للخدش، وفي اختبار الضغط ظهر صوت طقطقة وتحطم زجاج بوضوح، وبالفعل تهشم الزجاج الخلفي تمامًا.