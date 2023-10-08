ناقد فني: هناك احتمالية لوصول «فوي فوي فوي» لترشيحات أوسكار النهائية

على مدار تاريخ جائزة أوسكار، حرصت مصر على ترشيح أفلام للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم عالمي، وعلى مدار 36 ترشيحًا في الفترة من 1958 وحتى 2021 لم تصل مرة إلى القائمة الطويلة للترشيحات، بينما وصل عدد من الدول العربية في نطاق ضيق إلى الترشيحات النهائية في السنوات الأخيرة كان من بينها تونس، لبنان وفلسطين، وترتفع الآمال هذا العام بوصول فيلم «فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال إلى القائمة الطويلة للترشيحات.

ويرى الناقد وليد سيف أنَّ مصر ليس لديها فرصة كبيرة في الوصول إلى أوسكار، ولكن هناك احتمال أن يتمكّن «فوي! فوي! فوي!» من تحقيق ذلك.

وليد سيف: «فوي فوي فوي» به توازن ولغة تخاطب الغرب

وأوضح «سيف» لـ«الوطن»: «احتمال وصول مصر إلى القائمة الطويلة التي تضم 15 فيلمًا هو احتمال وارد هذا العام، خاصة أنَّ سيناريو الفيلم به توازن في اللغة تخاطب الغرب، ومن الواضح أن في مراحل تطوير السيناريو تم تطويره بالطريقة التي تجعل الموزع الغربي يتقبل الفيلم ويدعم فكرته وأسلوبه في المعالجة، فهو فيلم مناسب على مستوى الفكرة، ولكنه قد لا يكون الأفضل على مستوى اللغة السينمائية».