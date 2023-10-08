عمر هلال: «فوي فوي فوي» فيلم تكتمل فيه كل مواصفات السينما الجماهيرية

عبر عمر هلال مخرج فيلم «فوي فوي فوي»، عن أمنيته في أن يصل الفيلم إلى الترشيحات النهائية على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، المقامة في مارس 2024، قائلا: «هدفي طوال حياتي أن أقدم لمصر شيئا يرفع اسمها عاليا».

وتابع عمر هلال في تصريحات لـ«الوطن»: «الفيلم معالجة جديدة لموضوع قديم، أمر يصب في صالحه، ما يجعل اللجنة تراه شيئا مميزا، خاصة أنه ليس فيلم مهرجانات بالشكل المتوقع والمتعارف عليه، فهو ليس تجريبيا، لكنه عمل تكتمل فيه كل مواصفات السينما الجماهيرية».

عمر هلال: فيلم «فوي فوي فوي» جماهيري وليس للمهرجانات فقط

عن وصول الفيلم إلى الترشيحات النهائية، قال: «أعتقد أن الأكاديمية تفضل هذا الشكل من الأعمال، أعتقد أن معاييرها تختلف عن معايير المهرجانات، مثل كان أو فينيسيا أو برلين، فتلك المهرجانات تبحث عن أفلام تكون لها (فورمولا) أو خلطة معينة، فهو أقرب لذلك من الأفلام التي يمزق صناعها كتاب القواعد ويصنعون أعمال خارجة عن المألوف، فهو ليس فيلم للمهرجانات ولكنه فيلم جماهيري».