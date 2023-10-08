إيرادات فيلم فوي فوي فوي تصل إلى 20 مليون جنيه في 3 أسابيع عرض

حقق فيلم فوي فوي إيرادات تقدر بـ517 ألفا و113 جنيها، في شباك تذاكر السينما أمس، تصدّر بها المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما، والتي تضم أفلام «حسن المصري، والعميل صفر، ووش في وش، وأولاد حريم كريم، وبيت الروبي، ودولارات دولارات، ومستر إكس، وع الزيرو، والبعبع، ومرعي البريمو»، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم فوي فوي، على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما نحو 20 مليون جنيه، وجرى اختيار الفيلم من قبل لجنة النقاد والصحفيين لترشيحه للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار.

قصة فيلم فوي فوي

وفيلم فوي فوي، مأخوذ عن قصة حقيقية من سلسلة تحقيقات للصحفي محمود شوقي، حصل من خلالها على عدة جوائز، وتدور الأحداث من خلال شاب يحلم بالهجرة للخارج، ويستغل وجود مباراة للمكفوفين في دولة أوروبية، ويزعم أنّه كفيف بصحبة أصدقائه وينجح بالفعل في مغادرة البلاد.

أبطال فيلم فوي فوي

فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، حنان يوسف، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.